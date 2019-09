Netanyahu'nun seçim vaadine tepkiler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlıdır, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz." dedi.Merkel, başkent Berlin'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin meselesi, Suriye'deki durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüm için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, bunun sadece milyonlarca insan için değil, bölgenin istikrarı için de büyük önem taşıdığını belirtti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak edeceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Merkel, "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlıdır, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.Suriye'de siyasi süreç başlatılmalıSuriye konusunda siyasi sürece ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Merkel, "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin kurulabileceğine çok yakın olduğumuz görülüyor. Mültecilerin geri dönebileceği siyasi ortamın oluşturulması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) yönetimi altında siyasi süreç başlatılmalı." dedi.Merkel, bunun bölgede hem Ürdün hem Lübnan hem de Türkiye için büyük önem taşıdığının altını çizdi.Suudi Arabistan'a uygulanan silah ambargosunun devam edip etmeyeceği yönündeki soruya Merkel, "Şu an Alman hükümetinin tutumunu değiştirmesi için bir koşul oluştuğunu görmüyorum." yanıtını verdi.Merkel, Yemen konusunda şu an zor görünse de diplomatik çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıya ilişkin Merkel, saldırıları kınadığını belirterek, kesin değerlendirme için elde edilecek bulguları beklediklerini kaydetti.Ürdün Kralı'nın açıklamasıÜrdün Kralı 2. Abdullah da "Batı Şeria'da olası ilhaka ilişkin açıklamadan büyük endişe duyuyorum. Bunun İsrail-Ürdün ve İsrail-Mısır arasındaki ilişkilere doğrudan etkisi olur." şeklinde konuştu.Açıklamanın İsrailliler ile Filistinlileri bir masaya getirecek atmosfer için faydalı olmadığını belirten Ürdün Kralı, ilhakın iki devletli çözümün ilerlemesi için felaket olacağını söyledi.Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılarla ilgili de uluslararası toplumun ihtilafın çözümü için çalışması gerektiğini ifade ederek, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarının önemli olduğunun altını çizdi.Ürdün Kralı ayrıca ülkesine yaptığı yardımlar nedeniyle Almanya'ya teşekkür etti.Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.