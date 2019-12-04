Haberler » Güncel » Netanyahu ve Pompeo, İran konusu ile Ürdün Vadisi'nin 'ilhakını' görüşecek - Haber

Netanyahu ve Pompeo, İran konusu ile Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek.

04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:20Netanyahu ve Pompeo, İran konusu ile Ürdün Vadisi'nin
Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek.
Lizbona'a hareketinden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Netanyahu, Pompeo ile yapacağı görüşmenin ana gündem maddesini İran'ın oluşturacağını belirtti.
Netanyahu, görüşmede ayrıca Batı Şeria'daki Vadisi'nin İsrail'e ilhakı, ABD ile İsrail arasında imzalanması planlanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın da ele alacaklarını ifade etti.
İki günlük resmi ziyaret kapsamında Portekiz'e giden Netanyahu'nun Pompeo ile bu akşam çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.
Netanyahu'nun Pompeo görüşmesi ısrarı
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanı Netanyahu, Lizbon'dan önce NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Pompeo ile görüşmek için İngiltere'yi ziyaret etmeyi planladı.
Ancak bu plan, "lojistik sorunlar" ve "İsrailli yetkililerin Netanyahu'nun ziyaretini zamanında bildirmemesi nedeniyle" iptal edildi.
Basında, yolsuzluk dosyalarıyla başı dertte olan ve koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu'nun Pompeo görüşmesiyle üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletmeye çalışacağı yorumu yapılıyor.
Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Ürdün Vadisi'ni "ilhakı" konusunu ele almıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" bildirmişti.
Netanyahu da İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçim öncesi, yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04 Büyükşehir'den Anlamlı Ziyaret - Haber
15:04 "3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali" başladı - Haber
15:04 Europol'den "para aklama" operasyonu: 228 tutuklama - Haber
15:04 Çanakkale'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
15:00 Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:06:13