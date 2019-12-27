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Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da liderlik seçimleri yapıldı.

27.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:12 Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı

'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da liderlik seçimleri yapıldı. Netanyahu ile Gideon Saar arasında geçen liderlik yarışını Başbakan Binyamin Netanyahu açık ara kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu oyların yüzde 72,5'ini aldı, rakibi Saar ise yüzde 27,5'te kaldı.

Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk davası açılmıştı ve ayrıca ülkede yapılan 2 erken seçimde koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, parti içindeki baskılar nedeniyle liderlik seçimi yapılmasını kabul etmişti.



Milletvekili, İsrail, Dünya

Kaynak: DHA

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