09.07.2019 17:57
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Netanyahu yine İran'ı tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35s savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35s savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir." dedi.
Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.
Hava üssünde yaptığı incelemelerin ardından İsrail ordusuna ait bir F-35s savaş uçağını arkasına alarak açıklama yapan Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Bu uçakların, İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." ifadelerini kullandı.
Tahran'ı sık sık nükleer silah üretmeyi amaçlamakla suçlayan Netanyahu, İsrail'in tek başına kalsa dahi İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceği şeklinde açıklamalar yapıyor. Netanyahu yine İran'ı tehdit etti
Kaynak: AA
Suriye, İsrail, İran, Güncel

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