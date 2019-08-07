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Netaş Dijital Dönüşüm ihracatı için Azerbaycan'da ofis açtı

Türkiye'ye yakın coğrafyalardaki faaliyetlerini artırma hedefinde olan Netaş, Azerbaycan'da ofis açtı.

07.08.2019 16:14 Netaş Dijital Dönüşüm ihracatı için Azerbaycan'da ofis açtı
Türkiye'ye yakın coğrafyalardaki faaliyetlerini artırma hedefinde olan Netaş, Azerbaycan'da ofis açtı.
Bilişim sektörü alanında faaliyet gösteren Netaş, Azerbaycan'da, özellikle bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine ağırlık verecek.
Netaş Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Serdar Urçar, Mayıs ayında Cezayir'de bir şirket kurduklarını anımsattı ve ekledi:
"Şimdi de Azerbaycan'da bir ofis açtık. Aslında bu pazarlarda yıllardır hizmet veriyoruz, ancak bölgedeki liderlik hedefimize paralel varlığımızı daha da artırmak için ofislerimizi açtık. Bilgi ve iletişim teknolojileri, Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründen sonra en fazla yabancı yatırım alan ve ekonomide çeşitliliği artırmak amacıyla da devletin odaklandığı dört sektörden biri. Azerbaycan'ın modern iletişim altyapısını 1990'larda kurmuş bir şirket olarak ülkeyi yakından tanıyoruz. Akıllı Enerji Ailesi Neos, Nova, akıllı etkinlik yönetim platformu Eventizer gibi özellikle kendi ArGe'mizden çıkan ürünlere öncelik vereceğiz."



Azerbaycan, Cezayir, Türkiye, Netaş, Ekonomi

Kaynak: DHA

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