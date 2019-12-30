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Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı! Türk projeler damga vurdu

Netflix'in sosyal medya hesabından 2019 yılının en popüler olan içerikleri paylaşıldı. Dizi, film ve belgesellerin yayınladığı listelerdeki Türk yapımlar ise dikkat çekti.

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:35

İnternet üzerinden dizi, film, belgesel yayınlayan Netflix platformu sosyal medya hesabı Instagram'dan 2019 yılının en çok konuşulan projelerini paylaştı. Yayınlanan 10 popüler dizi listesinin ilk beşinE Atiye ve Hakan: Muhafız dizileri damga vurdu

TÜRK YAPIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Netflix platformunun Instagram hesabından yapılan paylaşımlarında Güldük, ağladık, düşündük, öğrendik, bazen öğrendiğimizi sandık, kafamız karıştı, bazense hiç çözülmedi. İşte Türkiye'de bu yılın en popülerleri!" notuyla 2019'ın enleri paylaşıldı. Netflix, "Bu listeler hazırlanırken Netflix'teki dizi, film ve belgeselleri 28 gün içinde en az 2 dakika izleyenler baz alındı. Ve dizilerin popüler sezonlarının istatistiklerine bakıldı." diyerek akıllarda oluşabilecek sorulara cevap verdi.

İşte Netflix'deki 2019'un en popüler dizileri:

1- Atiye

2- La Casa de Papel

3- The Witcher

4- Hakan: Muhafız

5- Starnger Things 3

6- Black Mirror

7- Sex Education

8- The Umbrella Academy

9- The I-Land

10- You

2019'un en popüler filmleri:

1- Organize İşler: Sazan Sarmalı

2- The Irishman

3- 6 Underground

4- Müslüm

5- Aykut Enişte

6- Hedefim Sensin

7- Murder Mystery

8- Arif V 216

9- Triple Frontier

10- I Am Mother

2019'un en popüler belgeselleri:

1- Gezegenimiz

2- II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları

3- The Great Hack

4- Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates

5- Homecoming: A film by Beyonce

6- The Mind, Explanied

7- Formula 1: Drive to Survive

8- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı

9- Street Food: Volume 1: Asia

10- The Last Czars

Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı! Türk projeler damga vurdu

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HABER YORUMLARI (3)
BENİMKAFAMBÜYÜKDEĞİLALNIMGENİS: Türkiye''deki en popüler içerikler bu , Türkiye ne izledi başlığıyla paylaşılmış. Genel olarak bakıldığında en popüler veya izlenenler listesine giren bir Türk yapımı film/dizi yok malesef, Netflixin genel listesine bakabilrsiniz. Atiye daha önce yayınlansaydı, reklamı da iyi yapılsaydı listeleri zorlardı.
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ERDAL: pardon da yalan haber niye yapıyorsunuz? Netflix türkiye demeniz gerekirdi. Yurtdışı haber kanallarının hiçbirinde en popülerlerde türkçe içerik yer almıyor. saçma sapan yarım yamalak habercilik anlayışınıza devam.
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FALAN: güzel yabancı filmler olmuyor ki buna rağbet edilmiş. demekki netflix boşaymış
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