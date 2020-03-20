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Netflix Avrupa'da internetin çökmesini önlemek için 30 gün boyunca hızını düşürecek

Netflix'in patronu Reed Hastings koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde internetin çökmesini engellemek amacıyla 30 gün boyunca internet hızını düşüreceğini açıkladı.

20.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:13
Netflix Avrupa'da internetin çökmesini önlemek için 30 gün boyunca hızını düşürecek
Netflix'in patronu Reed Hastings koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde internetin çökmesini engellemek amacıyla 30 gün boyunca internet hızını düşüreceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Hastings, "Üyelerimize kaliteli hizmet sunmaya devam ederek bunun Avrupa genelinde internet trafiğini yüzde 25 oranında düşüreceğini ümit ediyoruz." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Reed Hastings, Koronavirüs, Avrupa, Dünya

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