Netflix aylık abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.

YENİ FİYATLAR BUGÜN İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK

Türkiye'de 15,99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17,99 TL, 27,99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29,99 TL ve 39,99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41,99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

Netflix'ten yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA MİNİMUMDA TUTMAYA ÇALIŞTIK"

"Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik"