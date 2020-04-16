Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak!

Netflix, çizgi roman yayıncısı Boom Studios ile ilk anlaşmayı sağladığını ve çizgi roman serilerine dayanan yeni TV dizileri yayınlayacağını açıkladı. Peki, Netflix çizgi roman dizileri ne zaman yayınlayacak? İşte detaylar…

16.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:28
Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak!

Netflix, gittikçe artan yeni TV şovları ihtiyacına karşı çizgi roman serilerine dayanan yeni TV dizileri yayınlayacağını duyurdu. Yayınlar için Boom Studios ile ilk anlaşmayı sağlanırken çizgi roman diziler ne zaman Netflix'te olacak ve Netflix çizgi roman dizileri ne zaman yayınlayacak gibi soruların yanıtları merak edildi.

NETFLİX, ÇİZGİ ROMAN SERİLERİNE DAYANAN YENİ TV DİZİLERİ YAYINLAYACAK

Netflix, Boom'ın çizgi roman serilerine dayanan yeni TV dizileri için, çizgi roman yayıncısı Boom Studios ile ilk anlaşmayı sağladığını ve yayın hizmetine yeni şovları dahil edeceğine dair fikri mülkiyet hakkı kazandığını açıkladı.

Yeni anlaşma ile Netflix, gittikçe artan yeni TV şovları ihtiyacına karşı Boom'un programlarının hem zengin içeriğine hem de satış haklarına kavuşmuş olacak.

Bu anlaşma ayrıca, Comcast (NBC ve Universal'ın sahibi), AT&T (Warner Bros. ve HBO'nun sahibi) ve Disney gibi büyük şirketlerin yayınlarının satış haklarını kendi şemsiyelerinin altına toplamaya başlamalarıyla zor durumda kalan Netflix'e yayınlayacak yeni programlar sunmakla da destek olmuş olacak.

Etiketler: TV, Gündem, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Gündem ››Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

15:28: İmsakiye yayınlandı! 2020 Ramazan imsakiyesi! İl ve ilçe imsakiyeleri! Sahur ve iftar vakitleri nedir? İmsakiyeler nedir? - Haberler 15:09: e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, siparişi nasıl yapılır? - Haberler 15:05: Oruçtan kimler muaf? Kimler oruç tutmayabilir? Hangi durum ve şartlarda oruç tutulmayabilir? Oruç tutmamanın şartı nedir? - Haberler 14:28: Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak! - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 14:04: Karantina günlerinde evde boks! - Haberler 13:46: Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 00:00: Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler