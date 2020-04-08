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Netflix'e Profili Pin ile Kilitleme Özelliği Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Netflix, yeni özelliğini duyurdu. Artık profilinizi kilitleyebileceksiniz.

Netflix Pin ile Profil Kilitleme Nasıl Yapılır?

Netflix hesabı içinde her kullanıcı için farklı profiller bulunmakta.

08.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:51
Netflix'e Profili Pin ile Kilitleme Özelliği Geldi
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Netflix, yeni özelliğini duyurdu. Artık profilinizi kilitleyebileceksiniz.

Netflix Pin ile Profil Kilitleme Nasıl Yapılır?

Netflix hesabı içinde her kullanıcı için farklı profiller bulunmakta. Örneğin, bir aile bir Netflix hesabını paylaşabilir ve bu nedenle beş profili olabilir. Artık yeni gelen özellik ile birlikte her kullanıcı kendi profiline özgü dört haneli bir Pin ayarlayabilecek. Profilinizi kilitleyebilmeniz için Netflix hesabınıza bir tarayıcıdan giriş yapmanız gerekmekte. Giriş yaptıktan sonra ayarlar bölümünden yer alan profil ve ebeveyn kontrolleri kısmına gelin. Bu kısımdan kendi profilinize gidin ve "Profil Kilidi" özelliğini aktif edin. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar.

Pin sadece tarayıcı üzerinden ayarlanmakta. Pin kodunuzu ayarladıktan sonra tüm cihazlarda kullanabilmektesiniz. Özellik şu anda tüm kullanıcıların kullanmına açık. Profil kilidi özelliği sayesinde aynı Netflix hesabını kullanan kullanıcılar başkalarının profillerine erişemeyecek.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Netflix'e Profili Pin ile Kilitleme Özelliği Geldi - Haberler

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