18.07.2019 10:02
Haberler» Ekonomi» Haber

Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü

Netflix hisseleri yüzde 12

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in hisseleri yüzde 12'den fazla değer kaybederek büyük şok yaşattı.

Netflix hisseleri ikinci çeyrek kazanç raporunu paylaştıktan sonra yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Hisseleri yıllık yüzde 26 değer kazanarak 4,92 milyar dolara kadar yükselen şirket, yeni kullanıcı hedefini tutturamadı. İkinci çeyrekte 2,7 milyon yeni kullanıcıya ulaşan Netflix 2018'in aynı döneminde 5,45 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

"6,1 MİLYON ABONE SAYISINI GEÇMEYİ BEKLİYORUZ"

Netflix açıklamasında, yeni hedefin 5 milyon yeni kullanıcı olarak belirlendi ve şöyle denildi:

"ABD'de ikinci çeyrekte abone sayımız değişmemiş olsada üçüncü çeyrekte yüksek artış bekliyoruz ki bunu çeyreğin ilk günlerinde de görüyoruz. Üçüncü çeyrekte 7 milyon aboneye ulaşarak 2018'in aynı döneminde gerçekleşen 6,1 milyon abone sayısını geçmeyi bekliyoruz. Kullanıcılar televizyondan ayrılıp ciddi oranda internet dünyasına katılmaya devam ediyorlar."

Kaynak: DHA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:42   Kaftancıoğlu'na 17 yıla kadar hapis istemi
12:42   "Otomotiv sektörü için acil eylem planı hazırlansın"
12:41   Turkcell'in projesi, BM'nin desteklediği sürdürülebilir kalkınma programına dahil oldu
12:37   Meteorolojiden yağış uyarısı
12:37   Fındık kabuğundan kömür üretilecek
12:35   "Bilişim teknolojilerinde beyin göçünü durdurmamız gerek"
12:34   "Libra kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız"