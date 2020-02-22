Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, bünyesine yeni bir Türk dizisini dahil ediyor. Charles King tarafından yazılan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' kitabı, çekilecek olan yeni Türk dizisine ilham olacak. Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabından uyarlanacak olan diziyi ünlü yönetmen Emre Şahin yönetecek.

CUMHURİYET'E GEÇİŞ SÜRECİ ANLATILIYOR

Netflix Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı ancak platformun Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı kitaptan uyarlanacak bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenildi. Charles King tarafından kaleme alınan tarihi kurgu türü olan kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi ve Cumhuriyet'e geçiş süreci Pera Palas ekseninde anlatılıyor.

ATATÜRK DİZİDE YENİDEN HAYAT BULACAK

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadın hakları için büyük mücadele veren edebiyatçı Halide Edip Adıvar ve Büyükada'da sürgün yaşayan Troçki gibi kitapta yer alan önemli karakterler, dizide yeniden hayat bulacaklar.