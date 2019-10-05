Haberler » Magazin » Haber

Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

Önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülenen şarkıcı Ebru Yaşar, Netflix ile anlaştığını ve yakın bir zaman sonra sinema filminde oynayacağını söyledi.

05.10.2019 15:08

Şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Yaşar, sinema filminde oynayacağının müjdesini verdi.

"NETFLIX İLE ANLAŞTIM"

Şarkıcı, dünyaca ünlü dijital dizi ve film platformu Netflix ile anlaştığını, yakında çekilecek bir filmde kamera karşısına geçeceğini belirterek şunları söyledi: "Çok farklı bir sinema filmi için Netflix'le anlaştım. Detaylar hakkında konuşmak için erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix'in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum zaten. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım için çok heyecanlıyım."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ebru Yaşar'ın bu açıklaması basında yer aldıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni projesinde başarılı şarkıcıya destek olurken bazı kullanıcılar ise dalga geçti.

Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

Zincirlikuyu, Ebru Yaşar, Magazin

YORUMLAR(5)
SMZ:eğitimsiz vasat insanlar oyuncu oluyor. emekçiler boşta
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BJK:YA ARKADAŞ YILLARCA TİYATRO YAPAN İNSANLAR VAR, OKULUNU OKUYAN İNSANLAR VAR. . . . DİZİLERDE VEYA SİNEMA FİLMLERİNDE ROL ALAMIYOR. . . . EĞİTİMİ OLMAYAN ŞARKICILAR VE ŞARKICILAR DİZİDE OYNUYOR. . . . . . . . . . . . VAT BEEEEEEEE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KARIŞIKLIK:Netflix değil, Netchix ten teklif aldı o.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
SOWHAT:Netflix yurt dışında kaliteli yapımlara imza atarken , TR politikasını sabah kuşağı moduna bağladığını Ebru Yaşar la ispat etmiştir. Hayırlı olsun, dünya artiz görsün ??????
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
JEAN RENO:çağatay ile başrolde olacakmış
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
16:03 Chloe Loughnan: Serdar Ortaç kitabını kapattım
16:02 Seren Serengil: Yaşar 3 gün ayık kalıp düşünebilmiştir!
16:02 Mert Altınışık Hercai kadrosuna mı dahil oluyor?
16:01 Öğrencilerinden James Franco'ya cinsel istismar suçlaması!
15:08 Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak
15:05 Hareket Sekiz, İzmirlileri kahkahaya boğacak
14:51 Songül Öden: " Hayal kurmak, umut etmek kadınlara yol aldırır"