Netflix'in Beğenilen Dizisi Russian Doll'un İkinci Sezonundan Onay Alındı

Russian Doll Twitter
hesabı 12 Haziran'da attığı bir tweetle 2. Sezonun geleceğini resmen doğruladı. Dizinin ikinci sezonu muhtemelen ilk sezondaki gibi 8 bölümden oluşacak. Bütün bölümlerin Netflix akışına aynı anda gelmesi bekleniyor.
Twitter'a attığı videodan anlaşılacağı üzere, Natasha Lyonne
'u yine Nadia Vulvokov olarak ikinci sezonda göreceğiz. Natasha Lyonne'un yanında ise Greta Lee, Elizabeth Ashley
, Yul Vazquez
and Charlie Barnett isimleri yer alıyor.
Russian Doll Sezon 2'nin ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Yapılan duyuruda sadece basitçe "yakında geliyor" ifadesi bulunuyor. Ayrıca yeni sezonla ilgili bir fragman da henüz yayınlanmadı.