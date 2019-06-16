16.06.2019 14:08
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Netflix'in ilk Arap dizisi Jinn öpüşme sahneleri nedeniyle sansür kıskacında

Netflix

İnternet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan Netflix'in, çekimleri Ürdün'de yapılan ilk Arap dizisi Jinn'in açık sahnelerinden dolayı yasaklanması gündemde.

İnternet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan Netflix'in, çekimleri Ürdün'de yapılan ilk Arap dizisi Jinn'in açık sahnelerinden dolayı yasaklanması gündemde.

Ülkenin tarihi şehri Petra'da geçen ve bir grup lise öğrencisinin iyi ve kötü cinlerle olan maceralarını konu edinen dizide baş rol oyuncularından Salma Milhis'in sınıfındaki iki ayrı çocukla öpüşmesinden dolayı, ülkedeki bir savcının İçişleri Bakanlığı siber suçlar departmanına başvurduğu ve dizinin sonlandırılmasını istediği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Ürdün, Dünya

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