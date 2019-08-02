Netflix'in kurucusu Reed Hastings kimdir?

Dünya dizi ve filmlerinin uluslararası boyutta yayımlandığı Netflix'in kurucusu Reed Hastings, ' 'Türkiye'yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan'da varız, Pakistan'da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye'de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum...' şeklinde Türkiye'deki internet yayıncılığına müdahale konusuna aylar önce yanıt vermişti. Reed Hastings hayatı, serveti ve daha fazlası haberimizde…

REED HASTİNGS KİMDİR?

Netflix'in kurucu ortaklarından Hastings, 1960 yılında ABD'nin Boston kentinde dünyaya geldi. Avukat bir babanın oğlu olan iş adamı, Bowdoin College'da matematik eğitimi aldı. Bir dönem de deniz kuvvetlerinde astsubaylık yaptı. 1983 yılında okuldan mezun oldu, ABD Hükümeti tarafından Peace Corps aracılığıyla Svaziland'a gitti ve burada 1985'e kadar matematik öğretmenliği yaptı. İki yıllık Svaziland macerasının ardından Stanford Üniversitesi'ne giren Hastings, 1988 yılında bilgisayar mühendisliği bölümünden yüksek lisans diplomasını aldı.

ARKADAŞLARIYLA PURE SOFTWARE ŞİRKETİNİ KURDU

Adaptive Technology adlı bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayan Netflix'in kurucusu, buradaki işinde 1991 yılında ayrıldı. Arkadaşları Mark Box ve Raymond Peck ile 1991 yılının sonbaharında Pure Software adlı bir yazılım şirketi kurdu, şirket zamanla büyüdü. Şirket 1995 yılında halka arz edildi ve Pure Software 1996 yılında Atria ile birleşti. 1997 yılında ise bu şirketi Rational Software satın aldı. Bundan sonraki süreçte Marc Randolph ile birleşerek 1997 yılında Netflix'i kurdu. Film kiralama şirketi olarak yola koyulan Netflix, ABD genelinde müşterilerine kargo yoluyla film kiralıyordu. 7 günlük kiralama süresi ile başlayan şirket, 1999 yılında modeli değiştirdi. Artık müşteriler aylık bir ücret karşılığında sınırsız sayıda DVD kiralayabiliyordu.

2013 YILINDA İLK ORİJİNAL DİZİSİNİ YAYIMLADI

Reed Hastings,2007 yılında 1 milyarıncı DVD'sini kargoladı ve 2015 itibarıyla toplamda 70 milyondan fazla üyeye sahip oldu. 2007 yılında online mecraya giriş yapan Netflix, 2010 yılında 16 milyon üyeye ulaştı. 2011 yılında DVD kiralama ve online yayın departmanlarının şirket içinde ikiye ayrılması gibi bir uygulama yapılsa da sonrasında değiştirildi. 2013 yılında Netflix, ilk kez kendi orijinal televizyon dizisi olan House of Cards'ı yayınladı. Yani artık kendi dizisini de çeker hale gelmişti. Sayısız ödül alan House of Cards'ın da etkisiyle 2013'ün sonunda Netflix'in hisse senetleri 3 kat değer kazandı.