Netflıx'in orijinal dizisi Siyah Kristal

Dizinin yaratıcıları ve seslendirme sanatçıları mor halıda bir araya geldi.

Etkinliğe dizinin seslendirme sanatçıları Nathalie Emmanuel (Deet), Hannah John-Kamen (Naia), ve Shazad Latif'in (Kylan) yanı sıra dizinin yürütücü yapımcısı ve The Henson Company'nin CEO'su Lisa Henson da katıldı. Mor halıda aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcısı ve yönetmeni Louis Letterier ve orijinal filmin yaratıcılarından Brian ve Wendy Froud da yer aldı.

Prömiyer, Londra'daki BFI Southbank'ta gerçekleşti. Mekan aynı zamanda, 23 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında seyircileri Thra dünyasına götürecek setten kostümlerin ve kuklaların bulunduğu bir sergiye de ev sahipliği yapacak.