08.07.2019 20:36
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Netflix'in Popüler Dizisi Stranger Things, Anime Olsaydı Nasıl Gözükürdü? (Video)

Netflix

"Stranger Things'in 80'ler teması animeye uyarlansaydı nasıl gözükürdü?" diye merak eden bir stüdyo diziyi anime tarzında yeniden şekillendirerek bizlere sundu.

Stranger Things'in 3. sezonu, ABD'nin Özgürlük Günü'nde seyirciyle buluştu. Dizinin 80'lerde geçmesi ve o havayı neredeyse birebir vermesi, görsel açıdan izleyiciler için bir şölen oldu. Kimi 3. sezonu çok sevdi kimi ise çok eleştirdi. Ancak şundan eminiz ki Stranger Things, Netflix'in en büyük markalarından biri olmaya devam ediyor.

Dizinin 80'ler havasını anime tarzında yeniden kurgulayan Humouring the Fates stüdyosu, bizlere "Stranger Things anime olsaydı nasıl olurdu?" sorusunun cevabını YouTube'da paylaştığı bir videoyla veriyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:



Netflix'in animelere ve çizgi dizilere olan sevgisini biliyoruz. Stranger Things bittikten sonra kısa bir çizgi dizisi aslında hiç de fena olmayabilir. Belki ileride bunu görebiliriz. Bu zamana kadar Netflix'in yayınladığı 3 başarılı sezonu izleyip üzerinde bol bol konuşabiliriz.
Kaynak: WebTekno
Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji

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