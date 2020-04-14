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Netflix'in Rakibi Quibi İndirme Rekorları Kırıyor

Geçtiğimiz hafta kullanıcılarla buluşan, mobil video platformu Quibi, 1.7 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından indirildi.

14.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:53
Netflix'in Rakibi Quibi İndirme Rekorları Kırıyor
Geçtiğimiz hafta kullanıcılarla buluşan, mobil video platformu Quibi, 1.7 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından indirildi. Ortalama kullanıcı yaşının 30'un altında olduğu uygulama, Android ve iPhone'larda kullanılabiliyor.

Quibi platformunun orijinal yayınlarını devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Güvenilir bir kaynak, mobil video platformunun orijinal içeriklerini Kasım ayından beri stokladığını ifade etti. Uygulamanın dezavantajlarından bir tanesi, yüklenen videoların en fazla 10dk olmasına olanak tanımasından dolayı, dizi paylaşımlarının bir hayli zor olması. Bununla birlikte, TV desteğinin olmaması da uygulama için bir dezavantaj olarak görülüyor.

Quibi Henüz Türkiye 'de Aktif Değil Şirket kurucuları Jeffrey Katzenberg ve Meg Whitman, TV desteği olmadan kullanıcılara sunulan uygulamanın, büyük ekran deneyimi de yaşatabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade ediyor. Quibi uygulamasının TV desteğinin aktif olmasını hedeflediklerini ifade eden kurucular, Corona virüsü salgını nedeniyle halkın evlerinde kalmak zorunda olacakları öngörülebilseydi, uygulamanın lansmanından önce TV desteği özelliğinin aktif hale getirilmiş olabileceğini belirtiyor. Henüz Türkiye için aktif hale gelmeyen Quibi uygulaması, yabancı kaynaklı platformlardan indirdiğiniz taktirde kullanma imkanınız bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Türkiye, TV, Teknoloji
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