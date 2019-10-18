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Netflıx'in yeni filmi Marrıage Story'nin resmi fragmanı paylaşıldı

Akademi Ödülüllü film yapımcısı Noah Baumbach'in hayata geçirdiği MARRIAGE STORY dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve şefkatli hikayesini konu alıyor.

18.10.2019 10:03Netflıx'in yeni filmi Marrıage Story'nin resmi fragmanı paylaşıldı

Filmin kadrosunda başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta yer alıyor.

Yazar ve yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Merritt Wever ve Azhy Robertson, with Wallace Shawn, Martha Kelly and Mark O'Brien.

Yapımcı: David Heyman ve Noah Baumbach

Yürütücü Yapımcı: Craig Shilowich

Görüntü yönetmeni: Robbie Ryan

Müzik: Randy Newman

Prodüksiyon tasarımı: Jade Healy

Edit: Jennifer Lame

Kostüm tasarımcısı: Mark Bridges


Scarlett Johansson, Noah Baumbach, Laura Dern, Güncel

Kaynak: Bültenler

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