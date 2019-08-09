Netflix'in yeni Türk dizisi Love 101'den ilk fragman geldi! Love 101 ne zaman?

Son dönemde popüler hale gelen Netflix, Türkiye'de de ilgiyle takip ediliyor. Hakan: Muhafız ve Atiye'nin ardından üçüncü Türk dizisi Love 101 ile Netflix'te Türk yapımlarının sayısı da artıyor. Love 101 dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı. Love 101 ne zamana yayımlanacak?

LOVE 101 KONUSU

Türkiye'de 1990'lı yıllarda, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmasını istedikleri öğretmenlerini birine aşık etmek için çaba harcarlar. Okulda kalabilmek, öğretmenlerinin de okulda kalmasına bağlı olduğunu düşünen asi gençler, planları sayesinde aşkı da tanımış olacaklar. 98 yılında yaşanan olaylar silsilesinde, çok sevdikleri öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçlarına aşık etmeye çalışırken kendileri kazdıkları kuyuya düşerler. Bu yolda sevginin zorla olmayacağını anlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSU

İzleyicide heyecan yaratacak dizinin oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ve Bade İşçil'in rol aldığı Aşk 101'i Çocuklar Duymasın'ın sekreteri Meriç Acemi kaleme aldı. Dizinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı ise henüz net değil.