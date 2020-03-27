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Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak

Netflix, evde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla Türkiye'de de yükü artan internet altyapısını rahatlatmak amacıyla, telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacak.

27.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:15

Netflix açıklamasında görüşlerine yer verilen Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE DE RAHATLAMAYA NEDEN OLACAK"

Florance, "Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek. Türkiye 'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Etiketler: Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel

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Koronavirüs salgını sonrası Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak

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