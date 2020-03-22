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Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak

Dünyanın en büyük dijital dizi-film platformu Netflix, Amerika'da koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturdu.

22.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:31
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak

Netflix, yeni tip Koronavirüs (Kovid19) salgını yüzünden işini kaybeden veya kaybedecek olan eğlence sektörü çalışanları için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.

Haberglobal'ın haberine göre; şirket, başta kendi projelerinde çalışanlar olmak üzere salgında işini kaybeden, kaybedecek olanlar için 100 milyon dolarlık dev bir fon oluşturdu.

"YÜZBİNLERCE SET ÇALIŞANI VE OYUNCU İŞSİZ KALDI"

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos'un açıklaması şöyle: "Neredeyse tüm dizi ve filmlerin çekimleri askıya alındı, yüzbinlerce set çalışanı ve oyuncular işsiz kaldı. Çoğu proje bazlı ve saat başı ücretle iş yapan elektrikçiler, marangozlar, şoförler, makyaj sanatçıları, kuaförler ve buna benzer pek çok çalışan söz konusu. Bu insanlar iyi zamanda Netflix'in yanındaydı, biz de bu kötü zamanda onların yanında olmak istedik. 100 milyon dolarlık bir fon yarattık."

Fonun 85 milyon dolarlık kısmı, Netflix projelerinde çalışan ekiplere dağıtılacak. Kalan 15 milyon dolarsa sektörün diğer paydaşlarına ayrıldı. Netflix, sektördeki dernek ve birliklere de ayrıca büyük bağışlar yapacağını açıkladı. Latin Amerika, Avrupa ve Asya'daki projeler için de fonlar oluşturulacak.

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Etiketler : Koronavirüs, Teknoloji, Ekonomi

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