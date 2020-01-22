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Netflix, Neymar'ın belgeselini çekecek

Ünlü dizi - film yayın platformu Netflix'in, PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın belgeseli için çekimler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

22.01.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:15

PSG'nin Brezilyalı yıldızı 'ın belgeselini çekmek üzere ünlü dizi - film platformu Netflix'in çekimler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

2020'DE YAYINLANACAK

Brezilyalı yıldız ismi bugünlerde adım adım takip eden Netflix çekim ekibinin en özel kişisel anlarını ekranlara yansıtacağı bir yapım üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Fransız basını Neymar'ı idman, maçlar, soyunma odası, yaşamı ve arkadaşlarından oluşan çekimler yaptığını 2020 içerisinde bu çekimlerin Netflix kullanıcılarına sunulacağını iddia ediyor.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN BELGESELİ ÇEKİLMİŞTİ

Bugüne kadar yayınladığı dizi film içeriklerinde kategorisini de zenginleştirmek isteyen Netflix daha önce Antoine Griezmann, Carlos Tevez, Maradona gibi futbolcuların yanı sıra Juventus, Sunderland, Boca Juniors gibi takımların da belgesellerini yayınlamıştı.

Netflix, Neymar'ın belgeselini çekecek

Neymar, Spor


HABER YORUMLARI (1)
CC:ronaldo dururken başkasının belgeseli çekilir mi hiç.
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