Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Netflix'te hangi film ve dizi ne kadar izlendi? Toplam ne kadar CO2 emisyonuna sebep oldu? - Haberler

Netflix'te hangi film ve dizi ne kadar izlendi? Toplam ne kadar CO2 emisyonuna sebep oldu?

Dünya'ya hızla yayınlan yeni tip koronavirüs salgınını önlemek adına birçok ülkede sokağa çıkışlar kısıtlandı. Evlerine kapanan insanlar vakit geçirmek için Netflix ve BluTV gibi çevrimiçi yayın platformlarından daha fazla film ve dizi izliyor. Fakat bunun çevreye çıkardığı fatura bir hayli kabarık

19.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:43
Netflix'te hangi film ve dizi ne kadar izlendi? Toplam ne kadar CO2 emisyonuna sebep oldu?
Dünya'ya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınını önlemek adına birçok ülkede sokağa çıkışlar kısıtlandı. Evlerine kapanan insanlar da vakit geçirmek için Netflix ve BluTV gibi çevrimiçi yayın platformlarından daha fazla film ve dizi izliyor. Fakat bunun çevreye çıkardığı fatura bir hayli kabarık.

Netflix'in Stranger Things, Birdbox gibi en çok izlenen dizi ve filmleri sadece 9 ayda yaklaşık 1.5 milyar kilogram karbondioksit (CO2) eşdeğeri emisyona yol açtı. Bu değer, bir otomobilin 4.6 milyar km yol kat ettiğinde neden olduğu emisyon oranıyla aynı. Bu da araba ile en az 6 kez Dünya-Mars yolculuğu yapmak veya Dünya'nın çevresinde 115 binden fazla tur atmak anlamına geliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : BluTV, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Haberler
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Haberler
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Haberler
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading