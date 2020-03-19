Netflix'te hangi film ve dizi ne kadar izlendi? Toplam ne kadar CO2 emisyonuna sebep oldu?

Dünya'ya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınını önlemek adına birçok ülkede sokağa çıkışlar kısıtlandı. Evlerine kapanan insanlar da vakit geçirmek için Netflix ve BluTV gibi çevrimiçi yayın platformlarından daha fazla film ve dizi izliyor. Fakat bunun çevreye çıkardığı fatura bir hayli kabarık.Netflix'in Stranger Things, Birdbox gibi en çok izlenen dizi ve filmleri sadece 9 ayda yaklaşık 1.5 milyar kilogram karbondioksit (CO2) eşdeğeri emisyona yol açtı. Bu değer, bir otomobilin 4.6 milyar km yol kat ettiğinde neden olduğu emisyon oranıyla aynı. Bu da araba ile en az 6 kez Dünya-Mars yolculuğu yapmak veya Dünya'nın çevresinde 115 binden fazla tur atmak anlamına geliyor.

Kaynak: Euronews.com