Netflix'te Yüzüne Bile Bakılmayan 10 Kaliteli Dizi

Kaynak: WebTekno

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız, çok da olumlu yorumlar alamamıştı. Nitekim bu durum onun ücretli bir platformda 10 milyon izlenmeye ulaşmasına engel olamadı. İçerik kalitesini bir kenarı bırakırsak, Netflix'teki popüler dizilerin artık sektöre yön verdiklerini görebiliyoruz.Peki platformda hangi diziler gözden kaçıyor, hangiler bilindik diziler yüzünden değerlendirmeye bile sahip olamıyor. Bugün, izleyeceği dizi için ortalama bir sezonluk vakit öldürenleri dertlerinden kurtarıyoruz. Netflix'te bulunup da görmezden gelinen, ötekileştirilen, varlığı yokluğu bir sayılan dizileri listeliyoruz.Between:Tür: Dram, Gizem, Bilim KurguIMDb puanı: 6,1Rotten Tomatoes notu: %6622 yaşından büyük herkesin bir salgın hastalık sonucund yeryüzünden silindiği bir yapım olan Between, gençlik dizileri arasından gerilim türüne yakınlığı ile sıyrılıyor. Tahmin edeceğiniz üzere popüler olmayan oyuncularla, klasik bir hayatta kalma hikayesi izliyoruz. Yine de türe ilgi duyanlar için iyi bir seçenek.Ascension:Tür: Dram, Bilim KurguIMDb puanı: 7,2Rotten Tomatoes notu: %621963 yılında uzaya gönderilen insanların bulunduğu gemide, tuhaf bir cinayet işlenir. Gemi dünyayı geri dönmemek üzere terk ettiğinden, işlenen cinayetle birlikte gerilim tavan yapar. Dizi, ABD 'nin uzay çalışmaları konusunda bugün bile yapamadığı yatırımları gerçekleştirdiği dönemde geçen farklı bir zaman dilimine sahip.The Sinner:Tür: Suç, Dram, GizemIMDb puanı: 8,0Rotten Tomatoes notu: %93Sıradan insanların neden ya da nasıl suç işlemeye meğilli oldukları hiç bu kadar iyi anlatılmamıştı. Tarihte yapılan onlarca bilimsel deney, düzinelerce araştırma sonucunda elde edilen şeylerden herkes habedar olamıyor. Bu dizide ise suç işleme güdüsünün altında yatan nedenlere yakından bakıyoruz.Black Earth Rising:Tür: GizemIMDb puanı: 7,1Rotten Tomatoes notu: %81Daha önce bir başka listemize de giren yapım için şu cümleleri yazmıştık. Aynen geçerlidir: Fragmanıyla çok ipucu vermiyor olabilir, ancak başroldeki tuhaf bakışlı Michaela Coel ablamızın oyunculuğu gerçekten inanılmaz. Uluslarası savaş suçları ekseninde dönen, yer yer utandıran, çoğu zaman meraktan öldüren, baştan sona her anıyla düşüncelere boğan bir yapımdır, kesinlikle izleyiniz.Karanlık Turist:Tür: BelgeselIMDb puanı: 7,6Rotten Tomatoes notu: %70Gazeteci David Farrier, dünyanın farklı noktalarını gezip bize aktarıyor, fakat gittiği yerler öyle turistik mekanlar değil. Tam aksine en ölümcül, en tehlikeli olarak lanse edilen yerler. Bir gazetecinin gözünden, gerçekte pek de göremeyeceğiniz yerlere bakmak için bu yapım birebir.Riverdale:Tür: Suç, Dram, GizemIMDb puanı: 7,4Rotten Tomatoes notu: %87Diziye de adını veren Riverdale isimli kasabada yaşayan bir grup genç, güllük gülistanlık hayatlarının ortasına mum diken bir dizi olayla yüzleşir. Elbette bu olayların peşine düşerler, ölen insanların katilini bulmaya çalışırlar. Tuhaf ve sürükleyici bir dizi olarak, vakit öldürmek için birebir. Konu klasik, işleyiş yerli yerinde.Manhunt: UnabomberTür: Suç, DramIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %93 Ted Kaczynski isminde usta bir bombacı olan saldırgan ile bir FBI ajanı arasında geçen tek sezonluk muhteşem hikaye. Gerçek bir araştırma vakasını anlatan dizide, oyunculuklar Netflix standartlarının çok çok üzerinde. Yapımın polisiye sevenler dışındaki kitleye bile hitap edebilmesi gerçekten güzel bir detay.Bodyguard:Tür: Suç, DramIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %94 Orta Doğu 'da savaşmış bir asker olan Devid Budd, bir teröristi yakalayıp binlerce insanın hayatını kurtarınca kendisini kanıtlıyor. Güven üzerine kurulu ilişkilerin, politik olayların ustalıkla anlatıldığı bir yapım olan Bodyguard, gizemli kurgusuyla heyecanı hiç elden bırakmıyor.The Umbrella Academy:Tür: Aksiyon, Macera, KomediIMDb puanı: 8,5Rotten Tomatoes notu: %72Yukarıdaki reklamıyla Türkiye 'de gündem olan The Umbrella Academy, yeni bir Netflix dizisi. Ana fikir her ne kadar X-Men serisinden türetilmiş olsa da süper güç kavramına farklı bir yaklaşımı var. Çerezlik, sonu tahmin edilebilir bir macera sunuyor. Yakın zamanda popüler olması muhtemel. Yine de klişelerle dolu olması dizinin önünü biraz kapatıyor.Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız dizi listelerine aşağıdan göz atabilirsiniz, iyi seyirler Açıklaması