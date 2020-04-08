Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Netflix'ten ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol hizmeti

Türkiye'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren Netflix, bu kez, dünya genelinde, ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak bir dizi değişiklik yapacağını açıkladı.

08.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:34
Netflix'ten ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol hizmeti
Türkiye 'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren Netflix, bu kez, dünya genelinde, ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak bir dizi değişiklik yapacağını açıkladı.
Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de de geçerli olacak değişiklikler ile ebeveynlerin, aileleri için doğru içeriklere karar vermesi daha kolay hale gelecek.
Üyelerden gelen geri bildirimler göz önüne alınarak şekillendirilen yeni kontroller sayesinde ebeveynler şunları yapabilecek:
"Çocukların kullanmasını önlemek için bireysel profillere PIN koruması tanımlamak, yaşlarına uygun olmayan içerikleri filtreleyerek çocuklarının Netflix deneyimini özelleştirmek, belirlenecek yapımları filtreleyerek çocukların profilinde bu yapımların görünmesini engellemek, hesap ayarları içerisindeki "Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" bölümünü kullanarak her profilin ayarlarını kolayca incelemek, çocuklarının onlar için oluşturulan profilde neler izlediklerini görmek, çocuk profillerinde bölümleri otomatik oynatma özelliğini kapatmak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix Çocuk Ürün Müdürü Michelle Parsons, "Her ailenin farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir yandan Klaus-Sihirli Plan gibi ödüllü animasyon filmler, Küçük Bheem ile Büyük Maceralar gibi diziler veya Carmen Sandiego: Çalmak ya da Çalmamak gibi interaktif diziler dahil dünyanın dört bir yanından birçok farklı çocuk ve aile içeriğine yatırım yapıyor, diğer yandan ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sunmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla kullanıma sunduğumuz geliştirilmiş ebeveyn kontrollerinin, ailelerin çocukları için doğru seçimleri yapmasına yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, yeni ebeveyn kontrollerinden faydalanmak için mobil cihazlarda veya dizüstü bilgisayarlarda hesap ayarlarına girmek ve tercih edilen düzenlemeleri seçmek gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Netflix'ten ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol hizmeti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:39: İlk çeyrekte İstanbul'dan 218 noktaya ihracat - Ekonomi 12:39: Azerbaycan Türkiye'den getirilen cihazlarla tıbbi maske üretimine başladı - Ekonomi 12:39: “Ticaret erbabı bu dönemde hassas davranmalı” - Ekonomi 12:39: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den hesap sahiplerine çağrı - Ekonomi 12:39: MIP'den liman işlemlerinde korona indirimi - Ekonomi 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 11:26: Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor - Ekonomi 11:08: Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - Ekonomi 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler