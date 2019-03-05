Netflix Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı!

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarını zam yapma kararı aldı. Buna göre; en düşük fiyatlı paket olan Temel Paket 17,99 TL, 2 kişilik standart paket 32,99 TL, 4 kişilik özel paket ise 47,99 TL oldu.

Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN 4 KİŞİLİK ÖZEL PAKET OLDU

Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Tek kullanıcılı abonelik: 17.99 TL

Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 32.99 TL

Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 47.99 TL

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, Türkiye'de uyguladığı uygun fiyat politikasıyla abone sayısını arttıran şirketin bu kararının satışları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.