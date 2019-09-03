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Netflix türkiye: lisans başvuru sürecimizi başlattık

Netflix Türkiye, internet yayınlarına yönelik getirilen "yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere" lisans başvuru sürecini başlattıklarını açıkladı.

03.09.2019 18:45 Netflix türkiye: lisans başvuru sürecimizi başlattık
Netflix Türkiye, internet yayınlarına yönelik getirilen "yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere" lisans başvuru sürecini başlattıklarını açıkladı.
Neftflix Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık.
"Türkiye'de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz.
"Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
"Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."



Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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