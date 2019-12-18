Haberler » Magazin » Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı - Magazin

Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı

İnternet yayınlarının RTÜK denetimi altına alındığı karar sonrası Netflix Türkiye'den RTÜK'le ilgili açıklama geldi. İnternet dizilerine sansür uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gelen soruya yanıt veren yetkili, "RTÜK bizden sansür talebinde bulunmadı" dedi.

18.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:09

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getirilmesinin ardından Netflix 'den bir sansür açıklaması daha geldi. Netflix Türkiye, üst kurulun kendilerine herhangi bir sansür talebinde bulunmadığını öne sürdü.

Netflix'in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya'nın da yer aldığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin galası dün gerçekleşti.

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, galada bir konuşma yaptı.

"RTÜK'TEN SANSÜR TALEBİ OLMADI"

Toplu taşıma araçlarında, otobüste, metrobüste Netflix yayınlarının izlenmesinde Türkiye'nin bir numara olduğunu söyleyen Savaş, RTÜK'ten yayınlarla ilgili bir sansür talebi olup olmadığına ilişkin olarak şu yanıtı verdi:

"190 Netflix ülkesi ne izliyorsa Türkiye'de de o izleniyor. Son 1 yılda RTÜK'ü sık sık Ankara'da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok az ülke var."

NETFLIX 2020'DE ZAM YAPMAYACAK

Savaş, bu yıl Netflix üyelik ücretlerine zam yapmayacaklarını anlatarak "Fiyatlarımız bu yıl 2 liralık zamla 19.99 ve 41.99 olarak güncellendi" dedi.

KARAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İnternet yayınlarının RTÜK denetimine alınması kararı birçok internet kullanıcısının tepkisini çekmişti. İnternet kullanıcıları Netflix ve Blu TV benzeri platformların ücretli içerik olduğunu ve çocukların erişemeyeceği bir mecra olduğu gerekçesiyle sansür uygulanmaması gerektiği yönünde fikirlerini beyan etmişti.

Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı

Türkiye, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (1)
HAMZA:Sorumsuz kendini geliştirememiş insanların talebidir zaten sansür . . . Daha kendi sorumluluklarını alamayan çözüm üretemeyen beyinler yasak ister. Büyük bir sorumluluk alıp evlenmiş çocuk yapmış daha küçük bir çocuğu 5 6 yaşlarında denetleyemiyor bunun ergenlik döneminde ne yapacaksın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:37 Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu - Magazin
11:26 Son dakika: Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti - Magazin
11:01 Haluk Levent, Üsküdar'da konser vermek için medikal cihaz şartı koydu - Magazin
10:56 Mazhar Alanson'dan 17 yıl sonra solo albüm - Magazin
10:37 Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu - Magazin
10:36 2020 ikizler burcuna neler getirecek? - Magazin
10:25 Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu - Magazin
10:01 Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı - Magazin
08:16 Ünlü manken Deniz Akkaya, mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi - Magazin
18.12.2019 11:58:26