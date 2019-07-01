01.07.2019 11:33
Haberler » Teknoloji » Haber

Netflix Türkiye'ye yeni iletişim ajansı

Netflix Türkiye

Netflix, Türkiye'deki marka ve kurumsal iletişim çalışmalarını Communication Partner ile yürütme kararı aldı.

Dünya genelinde 130 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan online Film ve dizi platformu Netflix , Türkiye 'deki marka ve kurumsal iletişim çalışmalarını Communication Partner ile yürütme kararı aldı.

Bağımsız ajanslar ağı aracılığı ile İstanbul 'un yanı sıra 8 ilde daha hizmet veren Communication Partner'ın müşteri portföyünde 22 marka bulunuyor. Danışmanlık ve uygulama hizmetlerini PR, pazarlama iletişimi ve marka yönetimi, değişim yönetimi ve iç iletişim, sosyal medya yönetimi ve etkinlik yönetimi başlıklarında toplayan ajans ICCO Türkiye Temsilcisi ve İDA Üyesi.

Kaynak: Bültenler
netflix , türkiye , film , Teknoloji

Son Dakika Haberleri
11:32 Netflix Türkiye'ye yeni iletişim ajansı
17:06 Oppo, Reno 10x Zoom'un Kamera Performansı Övgü Toplamaya Devam Ediyor
16:06 Hindistan'da Bir Savaş Uçağı, Füzelerini Kalkış Pistine Bıraktı (Video)
13:36 BMW'nin Fütüristik Konsept Aracına Sesini Hans Zimmer Verdi
03:16 iOS 13'te Spam Aramaları Nasıl Engellenir?
21:06 Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman
18:06 Son 20 Yılın En İyi 20 PC Oyunu