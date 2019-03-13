Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir" kriz yarattı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama Netanyahu'nun bu sözleri kınanmıştı.Netanyahu, bu kınamaya cevap olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suçlamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kişisel Facebook sayfasından, şunları yazdı:

"BU NASIL BİR KOMEDİ"

"Bu nasıl bir komedi. Gazeteciler ve yargıçlar Türkiye'de hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail bütün İsraillilerin demokrasisidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"HERKES EŞİT HAKLARA SAHİP"

"Yaklaşık 2 milyon İsrailli Arapın da demokrasisidir. Herkes eşit haklara sahiptir. Ancak İsrail yegane ve tek Yahudi devletidir."

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

"BAYRAĞIMIZDA HZ. DAVUD'UN YILDIZI"

"Bayrağımızda Hz. Davud'un yıldızı ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi lisanımızdır. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkanı tanımaktadır"

İşte o paylaşım;

'İSRAİL SADECE YAHUDİLERİN DEVLETİDİR' TARTIŞMASI

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, geçen hafta yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da yapılacak seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz-Yair Lapid'in önderliğindeki "Mavi-Beyaz" ittifakının seçimi kazanması halinde koalisyon hükümeti kurmak için İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerle iş birliği yapabileceğini iddia etmiş ve bunun İsrail için "tehdit" oluşturduğunu öne sürmüştü. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev Bunun üzerine İsrailli manken ve oyuncu Rotem Sela, Bakan Regev'in sözlerine tepki göstererek instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandık başına gidince Yahudiler ve Araplar hepimiz eşit olacağız. İsrail Meclisi'nde Yahudiler de Yahudi olmayanlar da temsil edilecek." cümlelerini kullanmıştı. Başbakan Netanyahu ise dün Sela'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Sevgili Rotem, önemli bir düzeltme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz Yahudi Ulus Devlet Yasasına göre, İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir." ifadelerine yer vermişti. BEŞTEPE'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, 'İsrail tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Batılı ülkeler tepki verecek mi? Yoksa yine sessiz kalacak ve İsrail'in bir suçunu daha örtbas mı edecekler?" diyerek İsrail Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.