Netmarble Emea Genel Müdürü, Future Talks 2018 Etkinliğinde Açıkladı!

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, 28 Kasım 2018 tarihinde, Wyndham Grand İstanbul Levent'te, ilk kez düzenlenen ve A'dan Z'ye teknoloji ve dijitalin dönüşümü, oyun sektörü, influencer marketing, espor ve paranın dijital dönüşümü gibi konuların konuşulduğu Future Talks 2018 etkinliğinde "Oyun Zaman Kaybı mı, Gelecek mi?" başlıklı söyleşiye katıldı.

2018 OYUN PAZARI 140 MİLYAR DOLAR

Barış Özistek konuşmasında, oyun endüstrisinin bu sene 140 milyar dolarlık ciroyu aştığını, 2018'de mobil oyun pazarının ilk defa dünya oyun pazarının yüzde 50'sinden fazlasını kapsadığını; 80 milyar dolarlık gelirin mobil oyunlardan, geri kalan 60 milyar doların ise PC, konsol gibi diğer platformlardan sağlandığını açıkladı. Özistek ayrıca "Dolayısıyla son 5 yıla baktığımızda en güçlü ve en hızlı şekilde büyüyen ve oyun sektörünü de büyüten ana kanal mobil oyun olarak gözüküyor. Netmarble olarak biz de ağırlıklı olarak mobil oyuna odaklanıyoruz. 2000 yılında kurulmuş ve yaklaşık 12 milyar dolarlık piyasa değeriyle borsaya açık bir firma olan Netmarble, "free to play" dediğimiz, yani tamamen ücretsiz indirip oynanabilen, içerisinde sanal ekipman satışları yapılan gelir modelini kurup geliştirdi" diyerek şöyle devam etti:

DİJİTAL DÜNYANIN EĞLENCEYE YANSIMASI OYUN

"İnsanlara oyunun zaman kaybıymış gibi gelmesinin ardındaki temel neden, belli bir yaş üzerindeki kişilerin gençliklerinde oyun oynamamış olması. Oyun onlar için bilinmeyen bir dünya ve bu dünya onları korkutuyor. Ama futbol oynadıkları için, çocukları da futbol oynadığı zaman bu onları endişelendirmiyor, en iyi ve en kötü senaryonun ne olacağını biliyorlar." Sonuçta hepimizin bir eğlence ihtiyacı var; bu eğlence ihtiyacını ister futbol oynayarak, ister sinemaya giderek, istersek oyun oynayarak karşılayabiliriz. Oyun dünyadaki en ekonomik eğlence araçlarından bir tanesi olduğu için de çok hızlı büyüyor. Çünkü milyarlarca insanı eğlendirme fırsatına sahipsiniz."

OYUN, DİJİTAL DÜNYANIN EĞLENCESİ

"Oyuna zaman kaybı demek çok yanlış, şu anki dijital dünyanın eğlence alanındaki yansıması oyun. Oyuna zaman kaybı dersek günümüz dünyasından soyutlanmış oluruz. Oyun oynamayıp kendine çok daha farklı eğlence alışkanları edinip, günümüz dünyasından izole olan kişi asıl zaman kaybı yaşıyor demektir. Günümüz iş dünyası, farklı kültürlerde ve farklı coğrafyalarda yaşayan kişilerin birbirleri ile iletişimini ve iş yapmasını gerekli kılıyor. Dijital oyun dünyamızın gerçeklerine uygun sosyal ortamı ve etkileşimi sağlıyor. "

DÜNYADA ESPORDA MOBİLE YÖNELİYOR

Netmarble olarak mobil espora daha çok odaklandıklarını belirten Barış Özistek, dünyada da trendin bu yönde büyüdüğünü açıkladı ve diğer platformlar ile karşılaştırıldığında mobilde çok büyük ve yaygın bir oyuncu kitlesi olduğunu belirtti.

Barış Özistek konuşmasında: "Aksiyon oyunları her zaman popüler, fakat espor alanında aksiyon oyunlarının karşısında masa, kart ve rol yapma oyunlarının gelecekte yükselişte olacak. Önümüzdeki yıllarda Paramanya gibi bir masa oyununun espor turnuvalarında ne kadar büyük izleyici çektiğini duyarsak şaşırmayalım. Milyonlarca kişi bu oyunu oynuyorsa ve burada bir rekabet varsa, bunun düzenli turnuvasını yaptığınızda bu espor oluyor."

NETMARBLE 2 OYUNLA ESPORA YATIRIM YAPIYOR

"Bizim de espor tarafında 2 tane oyunumuz var. PC platformundaki aksiyon oyunumuz Wolfteam'in Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının da yer aldığı, çok uzun yıllardır düzenlenen bir ligi bulunuyor. Mobil espor alanındaki Paramanya oyunumuzun da ligi ve turnuvaları oluyor. Hatta Türkiye'de ilk defa bir mobil espor oyununda dünya şampiyonasına takım gönderiyoruz. Aralık ayının son haftasında Kore'de düzenlenecek finale Türkiye'den ve Ortadoğu'dan katılacak 2'şer oyuncu birçok ülkeden gelecek oyuncular ile şampiyon olmak için mücadele edecek" dedi.

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek'in konuk olduğu "Oyun Zaman Kaybı mı, Gelecek mi?" konulu söyleşiye Webrazzi Kurucusu ve CEO'su Arda Kutsal eşlik etti.