Netmarble Türkiye, rap müzisyeni Yener Çevik ile anlaştı

YENER ÇEVİK'TEN WOLFTEAM ŞARKISI: "ADAMSIN ADAM"

Wolfteam için özel olarak bestelenen "Adamsın Adam" adlı şarkı oyunun ruhunu ve Wolfteam oyuncularını bir araya toplayan kültürü vurucu sözler ve Yener Çevik tarzı denilebilecek bir müzikle yansıtıyor.

Dünyanın önde gelen dijital oyun şirketlerinden Netmarble, Türkiye'nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için çok özel bir projeye imza attı. Netmarble Türkiye ile rap müzisyeni Yener Çevik'in işbirliğinden, Wolfteam'in mücadele ve dayanışma ruhunu yansıtan "Adamsın Adam" adlı şarkı ortaya çıktı.

ATEŞ, BARUT, ALSANCAK…

14 Haziran 2019 Cuma gününden itibaren dijital kanallarda yayınlanmaya başlanan "Adamsın Adam" şarkısı, Yener Çevik'in bestesi, sözleri ve kendine özgü yorumuyla Wolfteam'in manifestosunu vurguluyor. Cesaret, mücadele, silah arkadaşlığı ve zafer gibi temaların işlendiği şarkı, tüm Wolfteam oyuncularını aynı çatı altında birleşmeye çağırıyor.

"Ateş, barut, alsancak…" sözlerinin damga vurduğu, Wolfteam'in ruhuna uygun bir tarza sahip olan video klipte Yener Çevik'le birlikte, popüler Wolfteam yayıncılarından CombatStar da rol alıyor.

"WOLFTEAM BİR KÜLTÜRDÜR"

Netmarble Türkiye ile rap müzisyeni Yener Çevik işbirliğinin büyük bir proje olduğunun altını çizen Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu: "Yener Çevik, Wolfteam ruhunu çok iyi yansıtan bir şarkıya imza attı. 'Adamsın Adam' Wolfteam'in oyundan öte bir kültür ve ortak amaçları olan bir topluluk olduğunu müziği ve sözleriyle en iyi şekilde yansıtıyor. Wolfteam kültürü, oyuncuların kültürü. Wolfteam bizim mahallenin oyunu, adam gibi adamların oyunu… Wolfteam oyuncularının bu şarkıyı dinlerken oyunu daha büyük bir coşkuyla ve keyifle oynayacağına inanıyorum" dedi.

İSYANIN VE AZMİN SESİ, YENER ÇEVİK

20 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yener Çevik aslen Erzurum'un Oltu ilçesindendir. Orhan Gencebay ve Run DMC müziğiyle tanışan Çevik, bir yandan hayatla mücadelesi devam ederken diğer yandan arabesk müziği ile rap müziğini harmanlayarak kendi tarzını oluşturdu.

Yaşadıklarından süzdüğü isyanı, sevinci ve kederi rap ile anlatmaya başladı. Liseli Genç, okulunun sahnesinden ilk defa seslendirdiği şarkısı oldu. 2000'li yılların başında çeşitli festival ve müzik organizasyonlarında sahne alarak, kendini geliştiren Yener Çevik, Türkçe rap'in ilk toplama albümü olan Yeraltı Operasyonu'nun birinci ve ikinci bölümünde yer aldı.

2012 yılında ciddi bir trafik kazası geçiren Yener Çevik, uzun süren tedavi sürecinde yılmayarak yattığı yerden çalışmalarına devam etti. 2016 yılında Sokak Dili ve Edebiyatı adlı albümünü çıkarttı.