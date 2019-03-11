Neto, Sporting Lizbon ile Anlaştı

Portekiz
Birinci Futbol
Ligi ekibi Sporting Lizbon
, Rusya
'nın Zenit
takımından savunma oyuncusu Luis Neto'yu transfer etti.
Sporting Lizbon Kulübü, Zenit'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Varzim, Nacional ve İtalya
'da Siena
forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper, 2013'te Zenit ile anlaşmıştı. Neto, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe
'de kiralık olarak görev yapmıştı.
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Kaynak: AA