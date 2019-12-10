Haberler » Güncel » NetWork'ten yeni yıla hediye seçenekleri - Haber

NetWork'ten yeni yıla hediye seçenekleri

NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu hem kadın hem erkekler için geniş ürün skalası sunuyor.

10.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:24NetWork'ten yeni yıla hediye seçenekleri

NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu hem kadın hem erkekler için geniş ürün skalası sunuyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, çanta, ayakkabı, yün atkı ya da işlemeli trikolar gibi özel hediyeler NetWork'te müşterileri bekliyor. Limited Koleksiyonu'nda yer alan yüzde 100 kaşmir palto, ceket ve takımlar ise özel hediye seçenekleri arasında.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koleksiyonda kontrast dikişlere, zımbalara ya da desenli deri çanta ve ayakkabıların yanı sıra incili küpeler, taşlı kolyeler ve zarif broşlar da bulmak mümkün. Seyahat eden iş adamlarına özel tasarlanan non-iron gömlekler ve Traveler koleksiyonundaki gamboçlu seyahat çantası ise yoğun iş temposu olanlar için hayat kurtarıcı hediye seçenekleri arasında yer alıyor.Takım elbiseler için özel bir bölmeye sahip NetWork Traveler seyahat çantası yolculuk sırasındaki kırışma sorununu da ortadan kaldırıyor"


Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30 AVM Perakende Ciro Endeksi Ekim'de yüzde 15,9 arttı - Haber
11:30 Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor - Haber
11:30 Malatya'da büfe ve otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber
11:30 Katar Emiri KİK Zirvesi için Başbakan'ı görevlendirdi - Haber
11:25 Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
10.12.2019 11:32:26