Neü'de Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı Görevinden İstifa Etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı
dekanlık görevinden istifa etti. Necmettin Erbakan
Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, yürütmekte olduğu dekanlık görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı, geçtiğimiz günlerde kadınlarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter
'da, "Aile hayatına yönelik bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan yada Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir Kadın Belediye Başkanı Adayına oy vermeyeceğim" şeklinde paylaşımda bulunmuş, gelen tepkiler üzerine tweetini silmişti. - KONYA
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,Mehmet Karalı
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:03