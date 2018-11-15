Neü Kalite Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Kasım 2018 Perşembe 14:38



15 Kasım 2018 Perşembe 14:38

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kalite Komisyonu gerçekleştirilen ve yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere toplandı.Rektörlük binası toplantı salonunda iki oturum halinde düzenlenen toplantıda; dekanlar, daire başkanları, fakülte sekreterleri, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan Kalite Komisyonu ve Genişletilmiş Kalite Komisyonu üyeleri Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker başkanlığında bir araya geldi.Üniversitenin kalite ile ilgili durumunun değerlendirildiği toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda daha önce düzenlenen Kalite ve Strateji Çalıştayı raporları doğrultusunda hazırlanan yeni strateji planı ile bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi üniversite olabilmek adına 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası da katılımcılarla paylaşıldı. Prof. Dr. Kutlu, ortaya konan raporların ve planların kamuoyuna açık şekilde şeffaf olarak web sitesi üzerinden yayınlandığını da aktardı.Sunumun ardından kalite güvence sistemi, yönetim sistemi, eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma geliştirme faaliyetleri, topluma hizmet faaliyetleri olmak üzere beş başlık altında neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği hakkında Komisyon Başkanı Rektör Şeker ile komisyon üyelerinin karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerinin ardından toplantı sona erdi. - KONYA