Neü'lü Gençler Bağımlılık Konusunda Bilinçlendirildi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:31



06 Aralık 2018 Perşembe 11:31

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ak tarafından "Bağımlılık ve Bağımlılık Türleri ili ilgili konferans verildi.NEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesindeki konferansta Prof. Dr. Mehmet Ak, madde bağımlılığının tarihçesinden başlayarak yaygınlığı, zararları ile ilgili verilerden bahsetti. Yüksek doza bağlı ölümlerin yıllara göre arttığını kaydeden Prof. Dr. Ak, bu maddelerin sağladığı mutluluğun anlık ve geçici olduğunu, uzun dönemde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini belirtti. Bağımlılığın bir hastalık olduğunun altını çizen Ak, bağımlılık dediğimiz şeyi kısır bir döngü olarak tanımladı. Aile ya da yakın çevrede madde kullanımı, kişinin negatif duygulara sahip olması, aile ilişkilerinin çatışmalı oluşu gibi nedenlerin bireysel risk faktörleri olduğunu söyleyen Ak, "Madde kullanımı arkadaş ortamlarında bir başarı gösterisi gibi de gösterilebiliyor. Aile korunaklı olsa bile çocuğun girdiği ortam riskli ise maalesef madde kullanımına başlayabiliyor" dedi.Alkolün çok yüksek dozda alındığı durumda koma ve solunum durması ile ölümlerin meydana gelebildiğinin altını çizen Ak, alkolün başta beyin olmak üzere pek çok organa ciddi zararlar verdiğini kaydetti. Yine sigaranın da akciğer, prostat gibi kanserlere sebep olduğunu söyleyen Ak, sigaranın hem kadınlarda hem de erkeklerde üremeyi olumsuz etkilediğinin de altını çizdi."Dünya nüfusunun yüzde 42'si aktif sosyal medya kullanıcısı"Teknoloji ve internet bağımlılığı konusuna da değinen Ak, "İnternet ve teknoloji bağımlılığı kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz yaşam süremeyeceğini düşünmesi olarak tanımlayabiliriz. Sosyal medya kullanımı her geçen gün dünyada da artıyor. Dünya nüfusunun yüzde 42'si aktif sosyal medya kullanıyor" diye konuştu.Teknolojiyi yok sayamayacağımızı ancak bu durumun bizde örneğin ders çalışamama, uyuyamama gibi sosyal olarak kayıplara sebebiyet vermemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ak, erken yaşta teknoloji ile tanışan çocuklarda bu tarz bozuklukların daha çok olabildiğini sözlerine ekledi.Program soru cevap bölümü ve konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Ak'a hediye takdimi ile sona erdi. - KONYA