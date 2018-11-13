Neü'lü Öğrenciler Tübitak Üniversite Proje Yarışmaları Final Sergisinde

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca üniversite öğrencilerini ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen Üniversite Proje Yarışmaları kapsamında Necmettin Erbakan
Üniversitesinden (NEÜ) 5 öğrenci final sergisinde yarışıyor.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
de sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda bu sene üniversite öğrencilerinin alanlarında yoğun çalışmalarının ürünü olan 809 adet proje başvurusu alınıp; ön inceleme ve değerlendirme sonucu 300 proje Bölge Sergilerinde 8-9-10 Ekim tarihlerinde sergilendi. Bölge Sergilerinde Birincilik Ödülü kazanan 96 proje Final Sergisine davet edildi. Final Sergisinde Sosyal Girişimcilik yarışma kategorisinde NEÜ Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Selin Erişkin ve Esra Hilal Yuvacı, Ürün Geliştirme kategorisinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Semra Nur Özkaya
, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Süleyman Hanlı
ve Muhammet Rojhat Kara projeleriyle yer aldı.
Proje sahibi gençler, 12-13-14 Kasım tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Final Sergisinde dereceye girmek için yarışıyor. - KONYA