Neü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Mescidi Açıldı

16 Kasım 2018 Cuma 16:49



16 Kasım 2018 Cuma 16:49

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Mescidi açılışı gerçekleştirildi.NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni binasındaki mescidin açılışı Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından dualarla yapıldı.Gösterilen bu gayretlerden dolayı başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e ve emeği geçenlere teşekkür eden Müftü Poçanoğlu, "Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ettiği zamanki duası gibi bu mescidin açılış gününde ben de Hazredi İbrahim'in duasıyla dua ediyorum; 'Rabbim şehrimizi, memleketimizi emin belde kıl. Allah bu mescitten mahşere dek tevhid üzere, Efendimizin yolunda ibadeti nasip eylesin'" diye konuştu.Müftü Ahmet Poçanoğlu, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Düzenli'ye bir mescitte cuma namazının kılınabilmesi için verilen beratı takdim etti. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Mescidinde bundan böyle hem vakit namazları hem de Cuma namazları kılınabilecek. - KONYA