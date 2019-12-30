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NEÜ öğrencilerinden kitap desteği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarihi Bilinçlenme Topluluğu, fakültelerinde açtıkları stantlarda toplanan yardımlarla Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulundaki yeni açılan kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:26 NEÜ öğrencilerinden kitap desteği
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarihi Bilinçlenme Topluluğu, fakültelerinde açtıkları stantlarda toplanan yardımlarla Gazi Mustafa Kemal Ortaokulundaki yeni açılan kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.
Oluşturulan kütüphaneye Barış Pınarı Harekatında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ismi verildi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hediye ettikleri kitaplar okulumuz öğrencilerin bilgilerine katkı yapacağına inanıyoruz. Okuyan bir nesil için bu tür etkinlikler memnuniyet verici. Ayrıca kütüphaneye şehit askerimizin ismini verdik." dedi.

Ekinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, NEÜ Tarihi Bilinçlenme Topluluğu Başkanı Hatice Karagöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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