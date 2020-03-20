Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj - Haberler

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı.

20.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:40
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı. Rektör Zorlu, sağlık çalışanlarının yürütülen mücadele ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunmamasını da istedi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu mesajında şu görüşlere yer verdi; "Geçmişten bugüne sağlık çalışanlarımız, özellikle toplumsal vakalarda kendi sağlıklarından önce toplumun sağlığı demişler, insanlığın iyiliği ve ortak geleceği için mücadele vermişlerdir. Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele veriyoruz. ve sizler de bu mücadelenin en önemli kahramanları olarak her daim minnetle anılmanıza vesile olacak üstün bir gayret ortaya koyuyorsunuz. Korona virüsün tüm dünyada oluşturduğu panik sürerken, yüksek risk grubunda bulunmanıza rağmen, salgınla mücadelede bir an bile geri adım atmadınız, her zaman bu mücadelenin en ön cephesinde yer almaya devam ettiniz ve ediyorsunuz. İnsanımızın iyiliğine ve hayatına adanmış binlerce isimsiz kahramanımız arasında yer alan üniversitemiz sağlık çalışanlarına, yaşatmak için gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"Görevimizi toplumu korku ve paniğe sevk etmeden yapalım"

Rektör Cem Zorlu, korona virüsle mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık çalışanlarının yakın çevrelerine dahi açıklama yapmaktan kaçınmasını ve sosyal medyada paylaşımda bulunmamasını istedi.

Zorlu mesajını şöyle sürdürdü; "Ülkemizde yürütülen korona virüsle mücadele sürecinde, doğru bilginin sürekli olarak kamuoyu ile paylaşıldığı ve önceliğin insan olduğu bir kriz yönetimi söz konusudur. Ancak üzülerek müşahede ettiğimiz gibi, bu süreçte maalesef aslı olmayan ve kamuoyunu endişeye düşüren gündemler de oluşabilmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları aracılığı ile oluşan bu sahte gündemler, toplumda infiale sebep olabilmekte, ne yazık ki ortada bir belirsizlik varmış algısı oluşturmakta ve bu durum da insanımızın moralini bozmaktadır. Ancak bildiğiniz gibi bu süreçte moral değerlerimizi yüksek tutmamız ve dayanışma içerisinde olmamız en önemli hususların başında gelmektedir. Bu bağlamda, sorumlu bireyler olarak üzerimize düşen görevleri toplumu korku ve paniğe sevk etmeden yapmamız gerektiğini asla unutmayalım. Bu kritik dönemde ülkemizde korona virüsle mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından, çalıştığımız kurum adına yakın çevremize dahi açıklama yapmamaya, özellikle sosyal medya platformlarında kurumumuzu ya da süreci zorlaştıracak paylaşımlarda bulunmamaya özen gösterelim. Çalışma ortamından yapılacak iyi niyetli bir paylaşımın dahi yanlış kişilerin eline geçebileceğinin, çeşitli montaj ve kırpmalarla çok farklı noktalara varabileceğinin farkında olalım. Necmettin Erbakan Üniversitesinin her bir üyesi bizim için çok kıymetlidir. Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için alınan önlemlere uymanızı rica ediyorum. Unutmayın, sizler aynı zamanda bu sürecin en önemli rol modelisiniz. Tekraren ve altını çizerek belirtmek istiyorum: İyi ki varsınız." - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi

Son Dakika Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık... - Haber Bingöl'de kar yağışı, 21 köy yolu kapandı - Haber Ünye'de banklar kaldırıldı - Haber İdlib şehidi Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı - Haber Mısır'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye, vaka sayısı 256'ya yükseldi - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti - Haber
Loading