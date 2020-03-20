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NEÜ Rektörü Zorlu'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

20.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:06
NEÜ Rektörü Zorlu'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Zorlu, mesajında, geçmişten bugüne sağlık çalışanlarının, özellikle toplumsal vakalarda kendi sağlıklarından önce toplumun sağlığını ön planda tuttuklarını vurguladı.
Sağlık çalışanlarının, insanlığın iyiliği ve ortak geleceği için mücadele verdiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:
"Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Sizler de bu mücadelenin en önemli kahramanları olarak her daim minnetle anılmanıza vesile olacak üstün bir gayret ortaya koyuyorsunuz. Kovid-19'un tüm dünyada yarattığı panik sürerken, yüksek risk grubunda bulunmanıza rağmen, salgınla mücadelede bir an bile geri adım atmadınız, her zaman bu mücadelenin en ön cephesinde yer almaya devam ettiniz ve ediyorsunuz. İnsanımızın iyiliğine ve hayatına adanmış binlerce isimsiz kahramanımız arasında yer alan üniversitemiz sağlık çalışanlarına, yaşatmak için gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."
Zorlu, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından, sağlık çalışanlarının, çalıştığı kurum adına yakın çevresine dahi açıklama yapmaması, özellikle sosyal medya platformlarında süreci zorlaştıracak paylaşımlarda bulunmamaya özen göstermesi gerektiğine dikkati çekti.
Çalışma ortamından yapılacak iyi niyetli bir paylaşımın dahi yanlış kişilerin eline geçebileceğinin, çeşitli montaj ve kırpmalarla çok farklı noktalara varabileceğinin farkında olunmasını isteyen Zorlu, NEÜ'nün her bir üyesinin kendileri için çok kıymetli olduğunun da altını çizdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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