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NEÜ senato toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ), Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında düzenlenen Senato Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

26.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:06
NEÜ senato toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ), Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında düzenlenen Senato Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi.
NEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında senatonun, video konferans şeklinde yapılması kararının alındığı belirtildi.
Açıklamada, ifadesine yer verilen Zorlu, Kovid-19 önlemleri kapsamında toplantıyı video konferans şeklinde gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Kovid-19'a karşı Türkiye olarak topyekün mücadele edildiğinin altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:
"İnşallah Rabbim kısa süre içerisinde bu hastalığı hem ülkemizden hem de tüm dünyadan bertaraf eder, temennimiz bu şekilde. Salgın hastalık sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devletimiz büyük gayretler göstermektedir. Özellikle Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bizlerde evde kalarak onlara yardımcı olmalıyız. Yarı zamanlı çalışmayı kurumumuzda benimsedik. Mümkün mertebe az sayıda arkadaşımızla kurumumuzun bütün işlerini yürütmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz şu an tatildeler ve her birisi şu an kendi evinde bizim de başlatmış olduğumuz "Evde Kal ve Oku" kampanyası çerçevesinde bol miktarda kitap okuyor. İnşallah bu salgından memleketimiz az hasarla kurtulacak ve biz bu salgın sonucunda iyi alışkanlıklarla hayata döneceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde eğitim-öğretimi okullarda yapma fırsatı da bulacağız. Senatomuzu da bir sonraki sefere inşallah hep birlikte bir salon içerisinde yapacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Cem Zorlu, Rektör, Güncel

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