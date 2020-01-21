Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu'ndan büyüleyici performans

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere ilgi yoğundu. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu, gerek solo gerekse koro olarak Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerini seslendirdi. Sanat Müziği severler, konser boyunca eserlere eşlik ederek sanat müziğinin zenginliğine şahitlik etti.

SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ

Şefliğini Erbil Aydın'ın yaptığı Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı repertuvarıyla dinleyenleri adeta büyüledi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, izleyiciler tarafından bolca alkış aldı. Kocaeli Huzurevi sakinlerinin de bulunduğu konserde katılımcılar eserlere eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

UNUTULMAZ BİR AKŞAM

Çok sayıda sanatseverin katıldığı konser tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüştü. Konser, Türk Sanat Müziği sevenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na bağlı ve desteklenen 12 koro bulunuyor. Koroların güz dönemi konserleri Nev-Eda Korosu konseriyle sona erdi. Büyükşehir konservatuvar koroları, güz döneminde düzenlenen konserlerle sanatseverlerle buluştu. Bahar döneminde ikinci konserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.