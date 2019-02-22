Nevada'da Güneş Enerjisi ile Jeotermalin Birleştirilmesi Test Edilecek

Geçen hafta Unified Collective Won (UC) tarafından yapılan yayımda, RenewGeo teknolojisini test etmek amacı ile, Kuzey Nevada'da mevcut jeotermal üretim kuyularında kira sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
RenewGeo 24/7 sürdürülebilir jeotermal elektrik enerjisi üretmek için güneş ısısının zeminde depolandığı Solar Artırılmış Jeotermal Enerji adı verilen tescilli işlemin markasıdır. UC Won, uzun vadeli sürdürülebilir çevresel hedeflerle uyumlu enerji ile ilgili teknolojilere odaklanan bir fikri mülkiyet portföyü oluşturmak ve yönetmek için 2012 yılında kurulmuş Nevada Şirketi'dir.
UC Won'un yönetici ortağı olan Mark Hauenstein, "Bugün, test için iki yıllık uygun kuyu arayışına son veriliyor. RenewGeo teknolojisinin avantajlarından biri, güneş enerjili jeotermal enerji üretimi için ticari olarak uygun olmayan veya terkedilmiş petrol/ gaz alanlarını jeotermal kuyular olarak yeniden değerlendirmektir. Gökyüzündeki enerjiden, yerdeki güç rezervlerine kadar, bu teknoloji jeotermali değerlendirdiğimiz yerde genişler ve çarpıcı bir enerji yeniliğidir " dedi.
Projede çalışan jeotermal jeolog Steve DeOreo, "Alan başlangıçta geleneksel jeotermal için geliştirilmiş ve bir potansiyele sahip olmasına rağmen, mevcut kuyuların yapılandırması RenewGeo teknolojisi için uygundur" açıklamasında bulundu. Testin nihai finansman düzenlemelerinin sonuçlanması ile 2019 yılının ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com