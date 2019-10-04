Haberler » Güncel » Haber

Nevbiad Yöneticilerinden Anadolu Holding Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'ya ziyaret

Nevşehirli İş Adamları ve Bürokratları Derneği(NEVBİAD) yöneticileri, Anadolu Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'yı ziyaret etti.

04.10.2019 08:40Nevbiad Yöneticilerinden Anadolu Holding Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'ya ziyaret

İzmir Aliağa Kaymakamı ve NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin, beraberindeki İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Royalcert A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve NEVBİAD Başkan YARDIMCISI Alphan Namlı ile birlikte, Anadolu Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı hayırsever Nevşehirli iş insanı Kamil Yazıcı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında Yazıcı'ya bilgi veren NEVBİAD yöneticileri, Nevşehir üzerine Yazıcı ile bir süre sohbet etti.

Yazıcı'ya Nevşehir'e yaptırmayı planladığı okul ve yurt binası için teşekkür eden dernek başkanı Tekin, Yazıcı gibi hayırsever iş insanlarının katkısı ile Nevşehir'deki eğitim alt yapısının her geçen yıl daha da güçlendiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.


Anadolu Grubu, Kamil Yazıcı, Nevşehir, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
12:04 Beypazarı Kaymakamı Ayca, muhtarlarla buluştu
12:04 Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı
12:04 İstanbul üniversitesi cerrahpaşa'dan "silivri depremi ön inceleme raporu"
12:04 Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı
12:04 Ev hapsinde kapkaç yaptı
12:03 Sağlıklı Yaşamın Formülü: Her Gün 10 Bin Adım