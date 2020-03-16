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NEVE ŞALOM SİNAGOGU DEZENFEKTE EDİLDİ

İBB ekipleri Neve Şalom Sinagogu'nu, koronavirüse karşı dezenfekte etti.

16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:38
İBB ekipleri Neve Şalom Sinagogu'nu, koronavirüse karşı dezenfekte etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hijyen ekipleri, kentteki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda ibadethaneler de çalışma yapan ekipler, Galata'da bulunan Neve Şalom Sinagogu'nu da dezenfekte etti. Sinagog bünyesine bulunan ve koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle ziyarete kapalı olan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde de dezenfekte çalışması yapıldı. NEVE ŞALOM SİNAGOGU DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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