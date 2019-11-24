NEVE ŞALOM SİNAGOGU'NDA YAHUDİ KÜLTÜR VE MİRASI  ETKİNLİĞİ

Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, bu sene de 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda, tamamı halka açık olarak gerçekleşti.

Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar, kitap tanıtımları, sergiler, Türk Yahudi mutfağından lezzetler ve temsili sinagog düğünü organize edildi.

"2 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLDU"

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Başkanı Silvyo Ovadya, "19 Yıldır yapmakta olduğumuz Yahudi Kültürü Avrupa Günü'nün bu yılki etkinliği umduğumuzdan çok daha başarılı geçti. Önemli olan katılım miktarıydı ve bizim kapı kayıtlarına göre 2 binin üzerinde katılım oldu. Geçen sene bu, bin 600'ler civarındaydı. Önemli olan da bizim bu günden beklediğimiz, kendimizi mümkün mertebe geniş topluma tanıtabilmemiz. Çok enteresan, bir temsil düğün yapıyoruz. Burada neredeyse 700-800 kişi bunu koşarak izlemeye geliyor. Sırf onun için bile gelenler var. Bizim için çok doğal bir merasim. Fakat çok ilgi görüyor. İki konserimiz oldu. Biri Sinagog ilahileriydi. Şu anda da son konser gerçekleşiyor. O da çok büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNİ TANIMANIN, KAYNAŞTIRMANIN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARACI"

Bugünün toplumu bir arada tutmanın önemli bir aracı olduğunu vurgulayan Işıl Demirel, "Harika bir gündü. Bu herhalde 4 ya da 5'inci katılışım. Her sene bir öncekinden çok daha güzel oluyor. En başta çok keyifli ve çok tanıtıcı bir program oluyor bu başlı başına. ve toplumları bir arada tutmanın, kaynaştırmanın, birbirini tanımanın anlamının çok önemli bir aracı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BİRÇOK DİNDEN İNSAN VAR"

Farklı din ve kültürleri yakından tanımak için bu etkinliğe katıldığını ifade eden Büşra Yerlikaya, "Sosyal medya aracılığı ile öğrendim. Farklı kültürleri öğrenmek, bilgilenmek için geldim. Burada her çeşit insan var ve birçok dinden insan var. Onlarla etkileşime girmek için buradayım. Bazı sorularımız var Holokost ile ilgili. Aşağıda gelin tanış olalım diye bir bölüm yapmışlar. Orada sorularımızı sormak istiyoruz. Bir de daha önce Sinagog'a girmemiştim. Bu şekilde diğer kültürleri de daha yakından tanımış olacağım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sinagog'dan görüntüler

-Temsil düğünden görüntüler

-Dua edilmesinden görüntüler

-Ziyaretçiler ile röp.

-Silvyo Ovadya ile röp.

-İlahi ve konser dinletilerinden görüntüler

-Genel ve detay

- İstanbul